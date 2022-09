Oroscopo di Paolo Fox del 27 settembre 2022: Bilancia e Scorpione segni fortunati, ecco cosa accadrà (Di martedì 27 settembre 2022) Le previsioni per l’Oroscopo di oggi di Paolo Fox sono decisamente sorprendenti: non sarà un giorno affatto ordinario per alcuni segni, che riusciranno a usare più di una delle frecce al loro arco. Ariete Giove nel vostro segno mette a dura prova la gestione delle vostre risorse economiche. Serve una pianificazione più accurata e attenta. Toro La giornata richiede la vostra attenzione per la risoluzione di alcuni progetti importanti. Attenti all’indecisione, dovreste prendere delle decisioni impegnative. Gemelli La Luna in disaccordo vi causa problemi sul fronte familiare. Partner e figli si oppongono alle vostre decisioni e non c’è modo di farvi valere. Aspettare che si calmino le acque prima di alzare i toni. Cancro La giornata esprime il vostro stato d’animo. Nascondere i problemi dietro un finto sorriso è la ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 27 settembre 2022) Le previsioni per l’di oggi diFox sono decisamente sorprendenti: non sarà un giorno affatto ordinario per alcuni, che riusciranno a usare più di una delle frecce al loro arco. Ariete Giove nel vostro segno mette a dura prova la gestione delle vostre risorse economiche. Serve una pianificazione più accurata e attenta. Toro La giornata richiede la vostra attenzione per la risoluzione di alcuni progetti importanti. Attenti all’indecisione, dovreste prendere delle decisioni impegnative. Gemelli La Luna in disaccordo vi causa problemi sul fronte familiare. Partner e figli si oppongono alle vostre decisioni e non c’è modo di farvi valere. Aspettare che si calmino le acque prima di alzare i toni. Cancro La giornata esprime il vostro stato d’animo. Nascondere i problemi dietro un finto sorriso è la ...

