Nordstream | fughe di gas dagli impianti | Danimarca alza l’allerta sulle infrastrutture energetiche

(Di martedì 27 settembre 2022) Il governo danese ha annunciato di avere aver elevato il suo livello di allertaa causa didi gas che stanno interessando i gasdotti1 e 2. Già ieri l’autorità marittima di Copenhagen aveva rilevato una fuga di gas dalla condotta Nord Stream 2, che corre per 1.200 chilometri nelle acque del mar Baltico dalle coste russe a quelle tedesche. Il gasdotto, completato a inizio 2022, non è mai entrato in funzione ma era stato riempito di gas per prepararne la messa in opera. La condotta è il raddoppio del preesistente Nord Stream 1 e ha una capacità di 50 miliardi di metri cubi l’anno. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.