“Non è un bluff”, Medvedev accusa Truss e Biden e minaccia: “Useremo l’arma nucleare se necessario” (Di martedì 27 settembre 2022) Medvedev rivolta le accuse di ricorso all’arma nucleare su Liz Truss e Joe Biden. E minaccia tutti: «Il nostro non è un bluff». Quindi, l’ex presidente e primo ministro russo, ora vicepresidente del Consiglio di sicurezza del Paese, sempre più agguerrito aggiunge: «Mosca ha il diritto di usare l’arma nucleare se la Russia o i suoi alleati verranno attaccati. O se vi sarà una minaccia per la sua stessa esistenza». Non solo. Citato dalla Tass, Medvedev ha ribadito che la Russia «farà tutto il possibile per impedire ai vicini ostili, come l’Ucraina, di acquistare armi nucleari». Intanto, dai media locali, si apprende che il presidente russo Vladimir Putin terrà «un discorso storico» il 30 settembre alle ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 27 settembre 2022)rivolta le accuse di ricorso alsu Lize Joe. Etutti: «Il nostro non è un». Quindi, l’ex presidente e primo ministro russo, ora vicepresidente del Consiglio di sicurezza del Paese, sempre più agguerrito aggiunge: «Mosca ha il diritto di usarese la Russia o i suoi alleati verranno attaccati. O se vi sarà unaper la sua stessa esistenza». Non solo. Citato dalla Tass,ha ribadito che la Russia «farà tutto il possibile per impedire ai vicini ostili, come l’Ucraina, di acquistare armi nucleari». Intanto, dai media locali, si apprende che il presidente russo Vladimir Putin terrà «un discorso storico» il 30 settembre alle ...

SkyTG24 : Guerra Ucraina Russia, Medvedev: 'Uso di armi nucleari se necessario, non è bluff' - davcarretta : Vladimir Putin minaccia l’uso dell’arma nucleare se l’Ucraina cercherà di riprendersi i territori occupati dopo i r… - SecolodItalia1 : “Non è un bluff”, Medvedev accusa Truss e Biden e minaccia: “Useremo l’arma nucleare se necessario”… - Libero_official : #Russia, l'ultima minaccia di #Medvedev: 'Non è un bluff, pronti a usare la bomba atomica'. E poi rivela: 'Pronto l… - benny_bove : RT @sole24ore: ?? «Questo non è un bluff. La #Russia ha il diritto di usare l’arma nucleare se lo riterrà necessario». Lo ha dichiarato l’ex… -