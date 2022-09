Monza, dalle banche dossier per una minoranza (Di martedì 27 settembre 2022) Le banche d’affari bussano alla porta del Monza, club di proprietà di Fininvest. Secondo indiscrezioni riportate da Il Sole 24 Ore, nelle ultime settimane alcuni dossier per individuare un socio di minoranza sarebbero stati presentati alla holding fondata da Silvio Berlusconi, che però al momento non si sarebbe detta interessata ad aprire il capitale ad L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di martedì 27 settembre 2022) Led’affari bussano alla porta del, club di proprietà di Fininvest. Secondo indiscrezioni riportate da Il Sole 24 Ore, nelle ultime settimane alcuniper individuare un socio disarebbero stati presentati alla holding fondata da Silvio Berlusconi, che però al momento non si sarebbe detta interessata ad aprire il capitale ad L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

