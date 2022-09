Lazio vs Spezia pezia | probabili formazioni e in tv

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 27 settembre 2022) Gara valida per l’ottava giornata del campionato italiano di Serie A 2022/2023. I biancocelesti sono i cerca di continuità dopo la brillante vittoria ottenuta a Cremona, mentre i liguri vanno a caccia di punti salvezza.vssi giocherà domenica 2 ottobre 2022 alle ore 12.30 presso lo stadio Olimpico di Roma.VS: COME SCENDERANNO IN CAMPO LE DUE SQUADRE? Sarri perde Lazzari in difesa e di conseguenza lancia Hysai dal primo minuto insieme a Patric e Romagnoli. A centrocampo, la cerniera sarà composta da Milinkovic-Savic, Vecino e Cataldi, mentre Marusic e Felipe Anderson saranno gli esterni. In avanti, Immobile e Zsccagni. Stesso modulo anche per mister Gotti che dovrebbe schierare Dragowski in porta, Ampadur, Kiwior e Nikolaou. A centrocampo, Agudelo, ...