“La vita è vuota senza di loro”: Massimo Ranieri commuove tutti (Di martedì 27 settembre 2022) Artista dall’incredibile carriera, Massimo Ranieri ha condiviso col suo pubblico un ricordo che ancora oggi lo commuove: parole da brividi. La sua voce ha segnato la storia della musica italiana e, dopo quasi sessant’anni di successi continua ad essere motivo di orgoglio per il panorama artistico del nostro Paese. Era il lontano 1964 quando, ancora L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 27 settembre 2022) Artista dall’incredibile carriera,ha condiviso col suo pubblico un ricordo che ancora oggi lo: parole da brividi. La sua voce ha segnato la storia della musica italiana e, dopo quasi sessant’anni di successi continua ad essere motivo di orgoglio per il panorama artistico del nostro Paese. Era il lontano 1964 quando, ancora L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

roxmindchapter : @MadameA02 Io credo che chiamarli fascisti sia troppo questi sono solo esaltati con una vuota vita e sono i più per… - Karmamietitore : E certo!! Pancia piena non crede a pancia vuota. Ci vada lui a lavorare fino a 72 anni. Mia nonna è morta proprio a… - dio_magnetico : mb01 scrive ti cagO in bocca. Uuu mb01 devi avere una vita bella vuota eh. ( feat Salvini). Viva i comunisti e i fi… - LaMaiNaGioia : A me comunque dispiace per Alfonso Signorini. Si capisce chiaramente che se lui non avesse tutti questi inciuci da… - rossmasp1960 : RT @duck19_rubber: @Heisenberg_303 Ed aggiungo, quanto dovete essere frustrati, e che vita triste e vuota dovete avere per godere nel veder… -