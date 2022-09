La rete non dimentica, ma gli elettori sì: il caso dell’elezione di Calogero Pisano (Di martedì 27 settembre 2022) Se inneggi a Hitler, rivendichi il tuo essere “camerata” fino al midollo e pubblichi foto di piccoli Balilla che espletano le proprie funzioni fisiologiche sull’immagine (attraverso un fotomontaggio) di Matteo Renzi provochi due reazioni, una conseguente all’altra: l’indignazione (con denuncia) sui social e la contestuale sospensione dal tuo partito. Poi, però, ci sono le elezioni e l’elettorato, che evidentemente ha una memoria corta (o condivide quegli “ideali”), dimentica tutto e ti premia. E tutto ciò porta all’elezione alla Camera dei deputati nelle funzioni di deputato. Questo è quel che è accaduto al candidato di Fratelli d’Italia – almeno per il momento – Calogero Pisano. LEGGI ANCHE > Figli e figliastri d’Italia: se un vecchio post social porta alla sospensione e un vecchio video no Dopo che i social hanno riportato alla ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 27 settembre 2022) Se inneggi a Hitler, rivendichi il tuo essere “camerata” fino al midollo e pubblichi foto di piccoli Balilla che espletano le proprie funzioni fisiologiche sull’immagine (attraverso un fotomontaggio) di Matteo Renzi provochi due reazioni, una conseguente all’altra: l’indignazione (con denuncia) sui social e la contestuale sospensione dal tuo partito. Poi, però, ci sono le elezioni e l’elettorato, che evidentemente ha una memoria corta (o condivide quegli “ideali”),tutto e ti premia. E tutto ciò porta all’elezione alla Camera dei deputati nelle funzioni di deputato. Questo è quel che è accaduto al candidato di Fratelli d’Italia – almeno per il momento –. LEGGI ANCHE > Figli e figliastri d’Italia: se un vecchio post social porta alla sospensione e un vecchio video no Dopo che i social hanno riportato alla ...

