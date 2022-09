John Travolta e il toccante augurio a Olivia Newton-John | a un mese dalla sua morte

psiholognanuzdi : @dolci_diversi @tomodraco Pa ti si zapravo John Travolta! - hankercrush : Non sto piangendo, mi sono solo entrati John Travolta e Olivia Newton-John in entrambi gli occhi... - inomniapparatus : Sto frignando perché ho visto John Travolta che ha fatto gli auguri ad Olivia Newton-John sulle storie - Alyeska_94 : RT @Frances21272855: Il 26 settembre del 1948 nasceva, a Cambridge, l'attrice e cantante OLIVIA NEWTON-JOHN, indimenticabile Sandy nel Musi… - roccopanduri : @piabarbuzzi ma ci sta john travolta pelato che fa fuori cinesi?????????????? -

LaWebstar.it

Era già celebre come cantante country quando nel 1978 fu chiamata accanto aper interpretare Sandy, dolce studentessa australiana trasferitasi negli Usa. Il suo amore per il compagno ...In quegli anni Gwyneth esordiva come attrice, appena diciannovenne, in Shout insieme a. Nello stesso periodo apriva in Cina il primo sex shop, esattamente a Pechino. In sostanza è ... La rivelazione del membro di Scientology: "John Travolta e il massaggiatore..." Olivia Newton-John lascia una eredità di 60 milioni di dollari. E' questo il valore del patrimonio al momento della scomparsa dell'attrice, l'8 agosto, a 73 anni. Una somma ingente che secondo il maga ...From Paris with love in onda su Italia 1 dalle 23.25 di oggi, 26 settembre. Regia di Philip Morel, nel cast John Travolta, Jonathan Rhys Meyers.