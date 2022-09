Inter, la difesa è sotto assedio e il Psg non molla Skriniar (Di martedì 27 settembre 2022) MILANO - C'è una difesa da sistemare. In campo, per fare in modo che gli avversari non segnino più ogni partita, e fuori, per evitare di perdere a zero o svendere i propri top player . Skriniar, De ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 27 settembre 2022) MILANO - C'è unada sistemare. In campo, per fare in modo che gli avversari non segnino più ogni partita, e fuori, per evitare di perdere a zero o svendere i propri top player ., De ...

sportli26181512 : #Inter, la difesa è sotto assedio e il #Psg non molla #Skriniar: Milan deve rinnovare e l'#Inter non può eguagliare… - GiGiglio99 : @ma_io_boh_ Ma penso il Psg volesse assolutamente prenderlo, anche l'allenatore l'ha detto in conferenza stampa che… - Ago9100 : @MarcoBarzaghi @Azzurri Gli chiederemo scusa quando si degnerà di fare queste prestazioni anche nell’Inter. Ovviame… - TommasoCristia3 : @theboss_1908 Ovviamente ma nell’inter Dimarco l’ho visto fare buone partita quando subentra al titolare e gioca da… - bedconejo : @Inter @Azzurri @FDimarco Dite a Bidone Inzaghi di non metterlo mai in più in difesa grazie -