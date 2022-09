Il Collegio 7 non va in onda oggi, 27 settembre: il programma slitta ad ottobre? (Di martedì 27 settembre 2022) Il Collegio 7 non va in onda oggi, 27 settembre, e i fan sono già in crisi. In molti dalle anticipazioni avevano appreso la data di messa in onda della nuova edizione ma quello che non sanno è che il programma ha perso il suo posto e che questa sera su Rai2 non troveranno Nino Frassica pronto a raccontare le disavventure dei nuovi collegiali bensì Bad Boys for Life con Will Smith e Martin Lawrence. Davide Maggio ha fatto sapere che Il Collegio 7 non va in onda oggi, 27 settembre, su Rai2 ma non lo farà nemmeno nei prossimi giorni perché la Rai ha pensato bene di rimandare la messa in onda al prossimo 18 ottobre, data da confermare. Il programma dovrebbe andare in ... Leggi su optimagazine (Di martedì 27 settembre 2022) Il7 non va in, 27, e i fan sono già in crisi. In molti dalle anticipazioni avevano appreso la data di messa indella nuova edizione ma quello che non sanno è che ilha perso il suo posto e che questa sera su Rai2 non troveranno Nino Frassica pronto a raccontare le disavventure dei nuovi collegiali bensì Bad Boys for Life con Will Smith e Martin Lawrence. Davide Maggio ha fatto sapere che Il7 non va in, 27, su Rai2 ma non lo farà nemmeno nei prossimi giorni perché la Rai ha pensato bene di rimandare la messa inal prossimo 18, data da confermare. Ildovrebbe andare in ...

