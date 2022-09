napolipiucom : Hernan Lopez, il pronipote di Maradona è un fenomeno. Con lui il Central Cordoba di Balbo vola #HernanLopez… - salvione : Fenomeno Hernan Lopez, il pronipote di Maradona fa volare il Central Cordoba di Balbo - cmdotcom : #Argentina: #Balbo si gode la tripletta di #HernanLopez, pronipote di #Maradona VIDEO - Cachy_Lopez : RT @LaBaandaCARP: Que duelo se viene esta noche: Chiarini Maidana Urribarri Mammana Ponzio Rojas Bertolo Cavenaghi Francescoli Ortega Gall… -

Hernán López Muñoz, pronipote di Maradona, ha segnato una tripletta con la maglia numero 10 del Central Córdoba Hernán López Muñoz, numero dieci del Central Córdoba, ha realizzato ieri una tripletta ...Una tripletta per balzare agli onori delle cronache, far sognare il proprio allenatore, che è stato uno dei più forti centravanti della storia recente del calcio argentino, e per onorare al meglio la ...Hernán López Muñoz, sobrino nieto de Diego Maradona, anotó un triplete en la goleada de Central Córdoba sobre Aldosivi en partido jugado en el cierre de la fecha 21 de la Liga Profesional de Argentina ...Hernán López Muñoz, sobrino nieto del recordado Diego Maradona, anotó un triplete en la goleada de Central Córdoba sobre Aldosivi, y Argentinos Juniors ahondó la crisis de Colón con ...