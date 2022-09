Gwyneth Paltrow | un’imprenditrice da Premio Oscar

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 27 settembre 2022) Nessuno divide l’opinione pubblica come lei:, infatti, riesce sempre a far parlare di sé. Che sia per le sue relazioni, per le proprie scelte lavorative e per unche dopo più di vent’anni non va ancora giù a molti, fa sempre e comunque, nonostante tutto, la figura della protagonista.: la carriera cinematografica (che non rimpiange di aver abbandonato) THE POLITICIAN © WORDSFORYOUL’attrice esordisce al cinema all’inizio degli anni ’90, e comincia subito a collaborare con registi del calibro di Steven Spielberg e David Fincher, che la dirige nel famosissimo Se7en, a fianco di Morgan Freeman e Brad Pitt, con cui era fidanzata e che in un’occasione la difese dalle molestie subite da Harvey Weinstein.Nel 1999 appare in Shakespeare in Love, grazie al quale vince, ...