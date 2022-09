Funerali del piccolo Mattia: ad attendere la bara bambini con palloncini bianchi (Di martedì 27 settembre 2022) Una piccola bara bianca e una corona di fiori per l’ultimo viaggio del piccolo Mattia Luconi, il bimbo morto a soli 8 anni nelle Marche, travolto e ucciso dall’alluvione del 15 settembre. L’ultimo saluto a Barbara, provincia di Ancona, nella chiesa di Santa Maria Assunta. Un silenzio assordante quello che ha accolto il feretro del L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 27 settembre 2022) Una piccolabianca e una corona di fiori per l’ultimo viaggio delLuconi, il bimbo morto a soli 8 anni nelle Marche, travolto e ucciso dall’alluvione del 15 settembre. L’ultimo saluto a Bar, provincia di Ancona, nella chiesa di Santa Maria Assunta. Un silenzio assordante quello che ha accolto il feretro del L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

SouzaEluam : RT @repubblica: Alluvione nelle Marche, in migliaia ai funerali del piccolo Mattia Luconi. Don Paolo: 'E' in mezzo a noi' [a cura della red… - repubblica : Alluvione nelle Marche, in migliaia ai funerali del piccolo Mattia Luconi. Don Paolo: 'E' in mezzo a noi' [a cura d… - settimiobro : RT @Mao05422591: Oggi funerali di stato per l'ex imperatore del Giappone...... Pochissime le personalità straniere invitate..... Bifen, Oba… - MarcoBernardel2 : RT @NatMarmo: Renzi vola in Giappone per i funerali di Shinzo Abe e come al solito si aziona la macchina del fango. Un domanda ai cialtroni… - Bruna71347573 : RT @Agenzia_Ansa: I funerali del piccolo Mattia, morto nell'alluvione che ha colpito le Marche. I compagni di scuola con una rosa bianca in… -