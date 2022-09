Fughe di gas dai gasdotti Nord Stream 1 e 2 | le immagini delle forze armate danesi

petergomezblog : Nord Stream: fughe di metano, “danni senza precedenti”. Gas schizza verso i 200 euro al megawattora. “Per Berlino c… - Agenzia_Ansa : 'La Commissione è stata informata di tre fughe di gas, due nel Nord Stream 1 e uno nel Nord Stream 2'. Lo spiega Ti… - italiano967 : ??Il Centro Sismico Svedese riferisce che sono state registrate potenti esplosioni sottomarine nell'area delle fugh… - safiroanejo : RT @gianny0162: Nell'area delle fughe di gas a Nord Stream, il centro sismico svedese ha registrato potenti esplosioni sottomarine, riferis… - gianny0162 : Nell'area delle fughe di gas a Nord Stream, il centro sismico svedese ha registrato potenti esplosioni sottomarine,… -

distanno interessando i gasdotti Nordstream 1 e 2: lo fa sapere il governo danese annunciando di aver elevato il suo livello di allerta sulle infrastrutture energetiche. I l gasdotto Nord ...Riunioni di crisi in Danimarca e Svezia Riunioni di emergenza per la gestione delle crisi sono state convocate in Danimarca e in Svezia dopo la scoperta didilungo la tratta off shore del ...In questa edizione: Meloni al lavoro sulla squadra di governo. PNRR, l'UE sblocca seconda trance da 21 mld. Fughe di gas da nordstream: sospetti su Mosca.Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...