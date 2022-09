Fiere | soccorsi per Ucraina e campagna antincendio protagonisti a ' Reas 2022'

(Di martedì 27 settembre 2022) Milano, 27 set. (Adnkronos) - Numeri da record per il salone internazionale '', il grande appuntamento annuale per il settore dell'emergenza, della protezione civile, del primo soccorso e dell', in programma dal 7 al 9 ottobre presso il Centro Fiera di Montichiari (Brescia). Giunto alla sua ventunesima edizione, vedrà quest'anno una notevole crescita: oltre 240 gli espositori presenti, provenienti dall'Italia e da altri 19 Paesi, tra cui Germania, Francia, Polonia, Gran Bretagna, Stati Uniti, Canada, Australia, Cina e Corea del Sud, su una superficie espositiva totale di oltre 30mila metri quadrati che occuperà gli 8 padiglioni del quartiere fieristico. In programma anche oltre 20 convegni ed eventi collaterali. "-spiega il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana- è una fiera in ...

