Crisi Rai | Chiamata urgente dai vertici: la corsa per evitare il tracollo (Di martedì 27 settembre 2022) Crisi per la RAI, corsa ai piani alti per salvare il salvabile: adesso la situazione è complicata, si cerca di evitare il tracollo SEDE RAIÈ un periodo particolare per l’Italia e i cambiamenti si ripercuoto anche sui mezzi di comunicazione, primo fra tutti quello televisivo. In questo caso la Rai dovrà scontrarsi non solo con problemi di organizzazione interna ma anche con problemi di concorrenza. È evidente il fatto che Mediaset quest’anno sia ancora in testa a livello di ascolti. Tra il successo del Grande Fratello Vip fin dalle prime puntate, ai risultati portati da Maria De Filippi con Witty tv e in particolare Amici 22, vince a mani basse. Piersilvio Berlusconi sembra non sbagliare neanche una mossa e considerando l’arrivo de La Talpa, in collaborazione con la De Filippi, è facile pensare ad un altro grande ... Leggi su direttanews (Di martedì 27 settembre 2022)per la RAI,ai piani alti per salvare il salvabile: adesso la situazione è complicata, si cerca diilSEDE RAIÈ un periodo particolare per l’Italia e i cambiamenti si ripercuoto anche sui mezzi di comunicazione, primo fra tutti quello televisivo. In questo caso la Rai dovrà scontrarsi non solo con problemi di organizzazione interna ma anche con problemi di concorrenza. È evidente il fatto che Mediaset quest’anno sia ancora in testa a livello di ascolti. Tra il successo del Grande Fratello Vip fin dalle prime puntate, ai risultati portati da Maria De Filippi con Witty tv e in particolare Amici 22, vince a mani basse. Piersilvio Berlusconi sembra non sbagliare neanche una mossa e considerando l’arrivo de La Talpa, in collaborazione con la De Filippi, è facile pensare ad un altro grande ...

Raicomspa : In tempi bui, quando il peso di giorni difficili e di crisi spietata diventa schiacciante, emerge un forte bisogno… - BolognaTG24 : Elezioni 2022, proiezioni Camera (copertura 11%): PD al minimo storico, Lega in crisi. Diretta… - VivereBologna : Elezioni 2022, proiezioni Camera (copertura 11%): PD al minimo storico, Lega in crisi. Diretta… - foisfra1 : RT @MarianoGiustino: Dove potrete seguirmi domenica 25 e lunedì 26 settembre? • Domenica 25 settembre: Ore 12 su @RadioRadicale con #RadioU… - stefan230161 : RT @MarianoGiustino: Dove potrete seguirmi domenica 25 e lunedì 26 settembre? • Domenica 25 settembre: Ore 12 su @RadioRadicale con #RadioU… -