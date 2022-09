Covid, lo studio: “Future mamme protette da ricoveri con 3 vaccinazioni”. L’Ema avvia valutazione di Spikevax per Omicron 4 e 5 (Di martedì 27 settembre 2022) Un altro vaccino potrebbe aggiungersi a breve a quello di Biontech-Pfizer calibrato sulle varianti Omicron 4 e 5. L’Agenzia europea per il farmaco (Ema) ha iniziato a valutare la domanda di autorizzazione della versione adattata di Spikevax, il vaccino di Moderna contro il Covid, mirata al virus originale e alle due sottovarianti. Intanto la vaccinazione continua a essere consigliate alle Future mamme. “Due dosi di vaccino seguite da un richiamo sono efficaci nel proteggere da forme gravi di Covid-19, indipendentemente dal fatto che vengano somministrate prima o durante gravidanza” come confermano i risultati del primo ampio studio su dati del mondo reale sull’efficacia dei vaccini mRNA in donne incinte, pubblicato su Jama Network Open e finanziato dai Centri ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 settembre 2022) Un altro vaccino potrebbe aggiungersi a breve a quello di Biontech-Pfizer calibrato sulle varianti4 e 5. L’Agenzia europea per il farmaco (Ema) ha iniziato a valutare la domanda di autorizzazione della versione adattata di, il vaccino di Moderna contro il, mirata al virus originale e alle due sottovarianti. Intanto la vaccinazione continua a essere consigliate alle. “Due dosi di vaccino seguite da un richiamo sono efficaci nel proteggere da forme gravi di-19, indipendentemente dal fatto che vengano somministrate prima o durante gravidanza” come confermano i risultati del primo ampiosu dati del mondo reale sull’efficacia dei vaccini mRNA in donne incinte, pubblicato su Jama Network Open e finanziato dai Centri ...

