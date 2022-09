Cile, 2-2 contro il Qatar: in gol Vidal e Sanchez (Di martedì 27 settembre 2022) Un altro passo falso per la Nazionale di calcio del Cile che, dopo la mancata qualificazione al Mondiale in Qatar, deve ancora trovare la reazione giusta. Dopo la sconfitta contro il Marocco per 2-0, la tournée europea della Roja prosegue con un pareggio per 2-2 contro il Qatar. Nell’amichevole di Vienna al 37? è stato Alexis Sanchez a sbloccare il risultato, prima del pareggio di Afif (57?) e del vantaggio siglato da Al Haydos. A ristabilire la parità ci ha pensato l’altro ex Inter Arturo Vidal al 78?. All’86’ Alexis Sanchez ha fallito il rigore del 3-2. In campo anche il jolly del Bologna Gary Medel. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 27 settembre 2022) Un altro passo falso per la Nazionale di calcio delche, dopo la mancata qualificazione al Mondiale in, deve ancora trovare la reazione giusta. Dopo la sconfittail Marocco per 2-0, la tournée europea della Roja prosegue con un pareggio per 2-2il. Nell’amichevole di Vienna al 37? è stato Alexisa sbloccare il risultato, prima del pareggio di Afif (57?) e del vantaggio siglato da Al Haydos. A ristabilire la parità ci ha pensato l’altro ex Inter Arturoal 78?. All’86’ Alexisha fallito il rigore del 3-2. In campo anche il jolly del Bologna Gary Medel. SportFace.

