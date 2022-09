Ciclismo femminile, Annemiek van Vleuten: “Inizio ad avere dei dubbi sul ritiro nel 2023” (Di martedì 27 settembre 2022) Giro Donne, Tour de France, Vuelta di Spagna e, con un capolavoro all’ultimo chilometro, anche i Mondiali in quel di Wollongong. Annemiek van Vleuten è la padrona del Ciclismo al femminile e in questo 2022 si è issata come una delle più forti di sempre nella disciplina. A 39 anni (40 da compiere tra poco più di una settimana) si è presa il secondo titolo iridato della carriera e potrà sfoggiare la maglia arcobaleno per tutto il prossimo anno. Il 2023 ha annunciato che sarà la sua ultima stagione da professionista, salvo ripensamenti… Infatti ieri, ai microfoni del talk show Jinek, ha dichiarato: “A volte Inizio ad avere dei dubbi, sì. Preferirei fermarmi se penso che ora comincerò a ottenere meno, ma questo è davvero il miglior anno della mia carriera. ... Leggi su oasport (Di martedì 27 settembre 2022) Giro Donne, Tour de France, Vuelta di Spagna e, con un capolavoro all’ultimo chilometro, anche i Mondiali in quel di Wollongong.vanè la padrona delale in questo 2022 si è issata come una delle più forti di sempre nella disciplina. A 39 anni (40 da compiere tra poco più di una settimana) si è presa il secondo titolo iridato della carriera e potrà sfoggiare la maglia arcobaleno per tutto il prossimo anno. Ilha annunciato che sarà la sua ultima stagione da professionista, salvo ripensamenti… Infatti ieri, ai microfoni del talk show Jinek, ha dichiarato: “A volteaddei, sì. Preferirei fermarmi se penso che ora comincerò a ottenere meno, ma questo è davvero il miglior anno della mia carriera. ...

stefanociola4 : RT @gcnItalia: Nello show di questa settimana facciamo un'analisi delle prove in linea maschile e femminile dei Mondiali di ciclismo su str… - gcnItalia : Nello show di questa settimana facciamo un'analisi delle prove in linea maschile e femminile dei Mondiali di ciclis… - zazoomblog : Ciclismo Mondiali 2022: il settore femminile si conferma motore dell’Italia. Persico può giocarsela con tutte Guazz… - gcnItalia : Impresa di #SilviaPersico, vince il #bronzo ai Campionati del Mondo di #Wollongong 2022? ? È stata senza dubbio una… - RobertaFazio7 : RT @giomalago: Bronzo tricolore nella prova in linea femminile ai Mondiali #wollongong22 di #ciclismo. Grande Silvia #Persico: centra un po… -