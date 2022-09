Carte e app: crescono i pagamenti digitali (Di martedì 27 settembre 2022) I pagamenti digitali tramite Carte di credito, di debito e app crescono anche nel nostro Paese, stando ai dati relativi al primo semestre del 2022 emersi dal rapporto dell’Osservatorio Carte di Credito e Digital Payments di Assofin, Nomisma e Ipsos con la collaborazione di Crif, citato dal Sole 24 Ore. Il valore delle transazioni resta inferiore agli anni precedenti, ma va certamente sottolineato un nuovo trend, che è quello di effettuare via carta o app anche pagamenti di piccolo importo. Carte di credito e di debito: aumentano le transazioni Infatti, per quanto riguarda le Carte di credito attive nel nostro Paese, nel 2021 se ne contano 15,2 milioni, per un totale di 84,6 miliardi di euro di transazioni, con un valore medio di 62 euro, ovvero ... Leggi su risparmioggi (Di martedì 27 settembre 2022) Itramitedi credito, di debito e appanche nel nostro Paese, stando ai dati relativi al primo semestre del 2022 emersi dal rapporto dell’Osservatoriodi Credito e Digital Payments di Assofin, Nomisma e Ipsos con la collaborazione di Crif, citato dal Sole 24 Ore. Il valore delle transazioni resta inferiore agli anni precedenti, ma va certamente sottolineato un nuovo trend, che è quello di effettuare via carta o app anchedi piccolo importo.di credito e di debito: aumentano le transazioni Infatti, per quanto riguarda ledi credito attive nel nostro Paese, nel 2021 se ne contano 15,2 milioni, per un totale di 84,6 miliardi di euro di transazioni, con un valore medio di 62 euro, ovvero ...

Startup. L'unicorno Satispay vuole diventare la più grande fintech d'Europa Con un impegnativo lavoro di "conquista" del territorio l'app ha trovato spazio nel telefono degli ... felici di potere incassare denaro a costi inferiori a quelli di carte di debito o di credito (... Satispay nell'olimpo degli unicorni: valutazione sfonda tetto 1 mld - Finanza.com Satispay: cosa fa Super network di mobile payment alternativo alle carte di credito e debito, tramite la sua app Satispay permette agli utenti di pagare nei negozi fisici e online e scambiarsi denaro ... Apple Watch SE al minimo storico: la miglior offerta di oggi La nuova versione dello smartwatch lowcost di Apple è già in offerta con un super sconto di ben il 14% e lo puoi pagare anche a rate a tasso zero. Osservatorio Assofin, Ipsos, Nomisma, Crif: pagamenti cashless cresciuti del 24% nel I semestre 2022 I dati della 20° edizione dell’Osservatorio carte di credito e digital payments curato da Assofin, Ipsos e Nomisma con il contributo di Crif. Con un impegnativo lavoro di "conquista" del territorio l'ha trovato spazio nel telefono degli ... felici di potere incassare denaro a costi inferiori a quelli didi debito o di credito (...Satispay: cosa fa Super network di mobile payment alternativo alledi credito e debito, tramite la suaSatispay permette agli utenti di pagare nei negozi fisici e online e scambiarsi denaro ...La nuova versione dello smartwatch lowcost di Apple è già in offerta con un super sconto di ben il 14% e lo puoi pagare anche a rate a tasso zero.I dati della 20° edizione dell’Osservatorio carte di credito e digital payments curato da Assofin, Ipsos e Nomisma con il contributo di Crif.