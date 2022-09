Calcio: Inter, morto a 85 anni l'ex ds nerazzurro Beltrami (Di martedì 27 settembre 2022) Milano, 27 set. - (Adnkronos) - Inter in lutto per la morte di Giancarlo Beltrami, scomparso all'età di 85 anni. Beltrami è stato il direttore sportivo nerazzurro per 16 anni, dal 1977 al 1993. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 27 settembre 2022) Milano, 27 set. - (Adnkronos) -in lutto per la morte di Giancarlo, scomparso all'età di 85è stato il direttore sportivoper 16, dal 1977 al 1993.

Gazzetta_it : Inter-Skriniar, stallo totale per il rinnovo. E il Psg parte di nuovo all’assalto: i retroscena #calciomercato - Gazzetta_it : #Inter, #Dumfries suona la carica: 'Vogliamo vincere lo scudetto' - Gazzetta_it : Inter, perdere Skriniar a zero sarebbe folle. I motivi per cui il mercato è continua sofferenza - MarzianoAnsioso : RT @LucianoMoggi: #Moggi svergogna #Zanetti: 'Ti ricordi cosa era successo quando eri in tribunale con #Moratti? #Calciopoli? All' #Inter n… - Mythos1981 : RT @LucianoMoggi: #Moggi svergogna #Zanetti: 'Ti ricordi cosa era successo quando eri in tribunale con #Moratti? #Calciopoli? All' #Inter n… -