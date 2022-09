Bimbo fatto cadere da balcone a Napoli, 18 anni al domestico (Di martedì 27 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutifurono clamore e tristezza, a Napoli, per la morte del piccolo Samuele, ed anche sconcerto quando si seppe che a lasciar cadere nel vuoto il bambino di soli 4 anni era stato il domestico, fino a quel momento ritenuta una persona fidata. Oggi a distanza di un anno e dieci giorni da quella tragedia il gup Nicoletta Campanaro ha chiuso il processo di primo grado celebrato con il rito abbreviato condannando a 18 anni di reclusione Mariano Cannio, 39 anni, in cura per una patologia psichiatrica. Il giudice ha accolto le richieste del pm Barbara Aprea, in forza alla sezione “fasce deboli” della Procura di Napoli coordinata dal procuratore aggiunto Raffaello Falcone. Presenti, alla lettura della sentenza, i genitori di Samuele, il ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 27 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutifurono clamore e tristezza, a, per la morte del piccolo Samuele, ed anche sconcerto quando si seppe che a lasciarnel vuoto il bambino di soli 4era stato il, fino a quel momento ritenuta una persona fidata. Oggi a distanza di un anno e dieci giorni da quella tragedia il gup Nicoletta Campanaro ha chiuso il processo di primo grado celebrato con il rito abbreviato condannando a 18di reclusione Mariano Co, 39, in cura per una patologia psichiatrica. Il giudice ha accolto le richieste del pm Barbara Aprea, in forza alla sezione “fasce deboli” della Procura dicoordinata dal procuratore aggiunto Raffaello Falcone. Presenti, alla lettura della sentenza, i genitori di Samuele, il ...

SoniaSamoggia : RT @fanpage: L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri Il conducente ha fatto tutto il possibile, ma non è riuscito a evitarlo. L'uomo,… - anteprima24 : ** Bimbo fatto cadere da balcone a ##Napoli, 18 anni al domestico ** - epsalento : @BelpietroTweet Be non ci si puo' nascondere sul fatto che la vittoria di Meloni & c. non siano ben viste, tuttavia… - fanpage : L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri Il conducente ha fatto tutto il possibile, ma non è riuscito a evitar… - codeghino10 : RT @ilmessaggeroit: Napoli, bimbo fatto cadere dal balcone: 18 anni di carcere al domestico che lasciato cadere Samuele -