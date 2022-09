Billie Eilish in concerto all’O2 Arena di Londra | come seguirlo in livestream

(Di martedì 27 settembre 2022) Sabato 1 ottobre alle 04.00 su Apple Music sarà presentata una performance speciale del suo tour globale Happier Than Evercelebra la fine del suo tour globale Happier Than Ever, The World Tour, che ha registrato il tutto esaurito, con uno specialedel suoalla O2di, in esclusiva su Apple Music sabato 1 ottobre alle ore 04.00. Un regalo per i fan che non hanno potuto assistere di persona al tour e per coloro che vogliono rivivere la magia. Si tratta dell’ultima artista a salire sul palco di Apple Music Live, la serie di performance dal vivo su Apple Music che offre alle più grandi star della musica una piattaforma globale per entrare in contatto con il pubblico di tutto il mondo. Lanciata questa primavera, Apple ...

Sky Tg24

Sky Tg24