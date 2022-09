Anticipazioni Terra Amara, Puntate Turche: Zuleyha Incastra Demir e Hunkar! (Di martedì 27 settembre 2022) Anticipazioni Terra Amara, Puntate Turche: Zuleyha adotta una strategia con Sermin dopo essersi avvicinata a lei, e riesce a far finire in trappola anche suo marito Demir e sua suocera Hunkar… Terra Amara è stata sospesa temporaneamente e dovrebbe tornare presto sui palinsesti Mediaset. Intanto in Turchia la soap ha già chiuso i battenti e per questo motivo se ne conoscono già quasi tutti gli sviluppi. In particolar modo, nelle prossime Puntate che si vedranno in Italia, Zuleyha riuscirà ad escogitare un piano che coinvolgerà anche Sermin. In questo modo la ragazza incastrerà la cugina ma anche suo marito e sua suocera. Anticipazioni Terra Amara, ... Leggi su uominiedonnenews (Di martedì 27 settembre 2022)adotta una strategia con Sermin dopo essersi avvicinata a lei, e riesce a far finire in trappola anche suo maritoe sua suocera Hunkar…è stata sospesa temporaneamente e dovrebbe tornare presto sui palinsesti Mediaset. Intanto in Turchia la soap ha già chiuso i battenti e per questo motivo se ne conoscono già quasi tutti gli sviluppi. In particolar modo, nelle prossimeche si vedranno in Italia,riuscirà ad escogitare un piano che coinvolgerà anche Sermin. In questo modo la ragazza incastrerà la cugina ma anche suo marito e sua suocera., ...

