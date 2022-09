Adana Demirspor, Montella: “Felice e soddisfatto della squadra, lavoro per migliorare” (Di martedì 27 settembre 2022) Vincenzo Montella sta vivendo un ottimo momento alla guida del suo Adana Demirspor, che si trova attualmente in testa alla SuperLig turca con 16 punti insieme al Galatasaray, formazione in cui militano gli ex ‘italiani’ Dries Mertens e Mauro Icardi. Il tecnico di Pomigliano, nel corso di un’intervista concessa a ‘La Gazzetta dello Sport’, ha raccontato i suoi segreti: “Sono Felice e soddisfatto di ciò che abbiamo fatto fino ad ora, ma allo stesso tempo sono sicuro che potremo crescere ancora molto. lavoro ogni giorno per migliorare la mia squadra e per trovare delle soluzione che sia il più possibile vincenti. Siamo consapevoli che nel campionato ci sono squadre più forti di noi, ma questo è uno stimolo per fare meglio”. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 27 settembre 2022) Vincenzosta vivendo un ottimo momento alla guida del suo, che si trova attualmente in testa alla SuperLig turca con 16 punti insieme al Galatasaray, formazione in cui militano gli ex ‘italiani’ Dries Mertens e Mauro Icardi. Il tecnico di Pomigliano, nel corso di un’intervista concessa a ‘La Gazzetta dello Sport’, ha raccontato i suoi segreti: “Sonodi ciò che abbiamo fatto fino ad ora, ma allo stesso tempo sono sicuro che potremo crescere ancora molto.ogni giorno perla miae per trovare delle soluzione che sia il più possibile vincenti. Siamo consapevoli che nel campionato ci sono squadre più forti di noi, ma questo è uno stimolo per fare meglio”. SportFace.

