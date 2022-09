WhatsApp introduce la funzione per creare i link per le videochiamate da condividere con altri utenti (Di lunedì 26 settembre 2022) I link per le videochiamate sono comuni in app come Zoom o Google Meet, utilizzate soprattutto nel periodo della pandemia, ma ora anche l’applicazione di messaggistica istantanea WhatsApp sta implementando questa funzione: si potrà condividere il link di una chiamata con familiari e amici. LEGGI ANCHE > Il “selfie” di Mark Zuckerberg nel metaverso fa discutere per la sua bruttezza Mark Zuckerberg, amministratore delegato di Meta, ha annunciato oggi la nuova funzione di WhatsApp tramite un post su Facebook, spiegando che gli utenti potranno creare i link per le videochiamate da inviare agli altri utenti per invitarli a prendere parte a una ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 26 settembre 2022) Iper lesono comuni in app come Zoom o Google Meet, utilizzate soprattutto nel periodo della pandemia, ma ora anche l’applicazione di messaggistica istantaneasta implementando questa: si potràildi una chiamata con familiari e amici. LEGGI ANCHE > Il “selfie” di Mark Zuckerberg nel metaverso fa discutere per la sua bruttezza Mark Zuckerberg, amministratore delegato di Meta, ha annunciato oggi la nuovaditramite un post su Facebook, spiegando che glipotrannoper leda inviare agliper invitarli a prendere parte a una ...

