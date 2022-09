“Verissimo”, Silvia Provvedi in lacrime: la rivelazione sul compagno (Di lunedì 26 settembre 2022) News Tv. Silvia Provvedi ha parlato a Verissimo del suo compagno che attualmente si trova in carcere. La cantante ha partecipato al talk show di Silvia Toffanin assieme a sua sorella Giulia. Le Donatella hanno raccontato il momento difficile che stanno attraversando: pochi giorni fa hanno visto morire il padre, stroncato da un infarto. Entrambe erano legatissime a lui e hanno sofferto molto per questa perdita. Anche Silvia Toffanin non ha trattenuto le lacrime davanti al dolore delle ragazze. Poi la conduttrice ha chiesto a Silvia se se la sentisse di parlare del compagno Giorgio De Stefano, che al momento si trova in carcere con l’accusa di far parte della ‘ndrangheta e di essersi macchiato di gravi reati. Silvia ... Leggi su tvzap (Di lunedì 26 settembre 2022) News Tv.ha parlato adel suoche attualmente si trova in carcere. La cantante ha partecipato al talk show diToffanin assieme a sua sorella Giulia. Le Donatella hanno raccontato il momento difficile che stanno attraversando: pochi giorni fa hanno visto morire il padre, stroncato da un infarto. Entrambe erano legatissime a lui e hanno sofferto molto per questa perdita. AncheToffanin non ha trattenuto ledavanti al dolore delle ragazze. Poi la conduttrice ha chiesto ase se la sentisse di parlare delGiorgio De Stefano, che al momento si trova in carcere con l’accusa di far parte della ‘ndrangheta e di essersi macchiato di gravi reati....

