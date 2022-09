Ultime Notizie – Elezioni 2022 | Di Maio sconfitto a Napoli | rischio esclusione dal Parlamento

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 26 settembre 2022) Amara sorpresa dalle urne per l’ex ministro degli Esteri Luigi Dinel collegio diFuorigrotta”, riferisce su Twitter il direttore di YouTrend, Lorenzo Pregliasco. Dopo lo strappo con il Movimento 5 Stelle il leader di Impegno Civico rischia di non rientrare in. E a batterlo nel collegio napoletano, è stato – ironia della sorte – il candidato del Movimento 5 Stelle Sergio Costa. Sconfitte insieme al leader di Ic anche Mara Carfagna (Az/IV) e Mariarosaria Rossi (Centrodestra). Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione