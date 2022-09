Traffico Roma del 26-09-2022 ore 17:00 (Di lunedì 26 settembre 2022) Roma infomobilità a cura di luce verde ACI e Roma servizi per la mobilità Traffico sul Grande Raccordo Anulare con la carreggiata interna tra Flaminia Salaria tra la Nomentana e la Prenestina mentre carreggiata esterna file tra la Roma Fiumicino e la via del Mare più avanti tra la Prenestina il bivio con la 24 Roma L’Aquila su quest’ultimo sistema trattoria Tor Cervara in uscita della capitale Traffico in coda anche sulla tangenziale est tra via Tiburtina a via Nomentana tra la Salaria via dei Campi Sportivi verso visualità dico tra via della Camilluccia via dei Campi Sportivi in direzione San Giovanni lavori sulla Pontina con file tra Castel Romano in via di Decima verso Roma Spinaceto a Castel di Decima verso Pomezia situazione complessa oggi per ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 26 settembre 2022)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilitàsul Grande Raccordo Anulare con la carreggiata interna tra Flaminia Salaria tra la Nomentana e la Prenestina mentre carreggiata esterna file tra laFiumicino e la via del Mare più avanti tra la Prenestina il bivio con la 24L’Aquila su quest’ultimo sistema trattoria Tor Cervara in uscita della capitalein coda anche sulla tangenziale est tra via Tiburtina a via Nomentana tra la Salaria via dei Campi Sportivi verso visualità dico tra via della Camilluccia via dei Campi Sportivi in direzione San Giovanni lavori sulla Pontina con file tra Castelno in via di Decima versoSpinaceto a Castel di Decima verso Pomezia situazione complessa oggi per ...

