Russia, sparatoria in una scuola a Izhevsk: sei morti e 20 feriti – Video

sparatoria in una scuola della città russa di Izhevsk, capitale della Repubblica dell'Udmurtia, in Russia: sei persone, tra le quali anche bambini, sono state uccise e 20 feriti. Lo riportano i media russi. L'aggressore, scrive la Tass, si sarebbe suicidato secondo quanto riferisce il governatore locale.

