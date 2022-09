Roma. ‘Dammi l’incasso’: lo minaccia con un coltello e fugge col malloppo (Di lunedì 26 settembre 2022) Dopo mesi di indagini, gli agenti di Polizia sono riusciti a rintracciare e ad arrestare l’uomo che il 2 maggio scorso, sotto la minaccia di un coltello, ha ferito e derubato un egiziano. Proprio lui che aveva da poco chiuso il suo negozio e stava tornando a casa con il ‘malloppo’. Lo stesso che, purtroppo, ha visto tutta la sua giornata di lavoro andare via insieme al ladro, che è riuscito a strappargli via il borsello e a fuggire. La rapina sotto casa La rapina risale al 2 maggio scorso quando un egiziano, dopo aver chiuso il suo negozio, con l’incasso della giornata, ha accompagnato in auto il fratello a casa. E ha trascorso da lui qualche ora. Ma è proprio quando stava uscendo dal portone del palazzo che un uomo, un connazionale armato di coltello, si è avvicinato, lo ha minacciato e gli ha ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 26 settembre 2022) Dopo mesi di indagini, gli agenti di Polizia sono riusciti a rintracciare e ad arrestare l’uomo che il 2 maggio scorso, sotto ladi un, ha ferito e derubato un egiziano. Proprio lui che aveva da poco chiuso il suo negozio e stava tornando a casa con il ‘’. Lo stesso che, purtroppo, ha visto tutta la sua giornata di lavoro andare via insieme al ladro, che è riuscito a strappargli via il borsello e a fuggire. La rapina sotto casa La rapina risale al 2 maggio scorso quando un egiziano, dopo aver chiuso il suo negozio, con l’incasso della giornata, ha accompagnato in auto il fratello a casa. E ha trascorso da lui qualche ora. Ma è proprio quando stava uscendo dal portone del palazzo che un uomo, un connazionale armato di, si è avvicinato, lo hato e gli ha ...

