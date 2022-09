Pete Burns, il fascino dell’ambiguità e del cambiamento del cantante di “You spin me round” (Di lunedì 26 settembre 2022) “You spin me round, like a record, round round“. Pete Burns portò, nel 1984, al successo questa hit dance che ancora oggi torna in tutte le possibili versioni e citazioni. Lo fece insieme alla sua band, i Dead or alive. Androgino, dai lunghi capelli, con il trucco oltraggioso e una benda sull’occhio da piratessa fashion, aveva fatto i primi passi nel mondo del goth rock con una band di breve durata, chiamata Nightmare in Wax. Divideva allora la scena della seduzione glam e dell’ambiguità con Boy George (che accusava di avergli rubato le idee del look, elaborato insieme alla moglie Lynn Corlett, conosciuta in un salone di parrucchiere in cui entrambi lavoravano) e con Marilyn: tutti intenti a portare elementi di ambivalenza nel mondo della musica pop, dominato dalla ... Leggi su luce.lanazione (Di lunedì 26 settembre 2022) “Youme, like a record,“.portò, nel 1984, al successo questa hit dance che ancora oggi torna in tutte le possibili versioni e citazioni. Lo fece insieme alla sua band, i Dead or alive. Androgino, dai lunghi capelli, con il trucco oltraggioso e una benda sull’occhio da piratessa fashion, aveva fatto i primi passi nel mondo del goth rock con una band di breve durata, chiamata Nightmare in Wax. Divideva allora la scena della seduzione glam econ Boy George (che accusava di avergli rubato le idee del look, elaborato insieme alla moglie Lynn Corlett, conosciuta in un salone di parrucchiere in cui entrambi lavoravano) e con Marilyn: tutti intenti a portare elementi di ambivalenza nel mondo della musica pop, dominato dalla ...

