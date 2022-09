(Di lunedì 26 settembre 2022) Enricosi deve dimettere dopo la sconfitta pesante del Pd e del Centrosinistra alle elezioni di ieri? "Sì, certamente", ha risposto ad Affaritaliani.itil fiosofo ed ex sindaco di Venezia di ...

oraize : @tempoweb Cacciari e Santoro avevano avvisto il PD da diverso tempo che stava sbagliando tutto. Ma quando dai le so… - Giancar70336148 : RT @kiara86769608: Pd, Cacciari: 'Letta deve dimettersi. Chi segretario? Chiamparino o Barca' - - n_dimolfetta : RT @omarsivori: Cacciari: 'Letta deve dimettersi e il Pd va rifondatoChi segretario? Faccio due nomi: Chiamparino o Barca' - omarsivori : Cacciari: 'Letta deve dimettersi e il Pd va rifondatoChi segretario? Faccio due nomi: Chiamparino o Barca' - kiara86769608 : Pd, Cacciari: 'Letta deve dimettersi. Chi segretario? Chiamparino o Barca' - -

Agenzia askanews

Enricosi deve dimettere dopo la sconfitta pesante del Pd e del Centrosinistra alle elezioni di ieri ...ad Affaritaliani.itil fiosofo ed ex sindaco di Venezia di centrosinistra Massimo. "...: 'Serve un congresso come quello con cui Occhetto passò dal Pci al Pds, aperto anche a forze culturali esterne al Pd e a movimenti' Enricosi deve dimettere dopo la sconfitta pesante ... Pd,Cacciari: Letta si dimetta.E non basta congresso:_serve Bolognina Massimo Cacciari è intervenuto ai microfoni della trasmissione L'Italia s'è desta su Radio Cusano Campus sull'esito delle elezioni politiche.“Si tratta di una una colossale stupidaggine”. Il filosofo Massimo Cacciari, intervistato dalla ‘Stampa’ risponde così alla domanda se gli italiani siano diventati fascisti, alla luce dei risultati de ...