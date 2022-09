Nuovo governo, quali tempi per l’insediamento e quali le urgenze? Ecco cosa dice il protocollo e quali sono i primi nodi all’orizzonte (Di lunedì 26 settembre 2022) L’esito chiaro emerso dalle urne è un bene per un futuro governo subito chiamato ad affrontare dossier nazionali e internazionali importanti. Ma alcuni tempi non sono comprimibili e molti dei passaggi sono obbligati. Entro il ventesimo giorno dal voto, dice la Carta costituzionale, le Camere dei nuovi eletti dovranno essere riunite. La data utile è quella del 13 ottobre prossimo, a Parlamento ridotto dalla riforma che ha portato a 600 i parlamentari: 400 deputati più 200 senatori oltre ai 6 a vita. Il primo atto di Montecitorio e Palazzo Madama sarà l’elezione dei presidenti delle rispettive Aule. Le due cariche preludono a un accordo di governo in quanto espressione di un’accordo di maggioranza. A questo punto tocca al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 settembre 2022) L’esito chiaro emerso dalle urne è un bene per un futurosubito chiamato ad affrontare dossier nazionali e internazionali importanti. Ma alcuninoncombili e molti dei passaggiobbligati. Entro il ventesimo giorno dal voto,la Carta costituzionale, le Camere dei nuovi eletti dovranno essere riunite. La data utile è quella del 13 ottobre prossimo, a Parlamento ridotto dalla riforma che ha portato a 600 i parlamentari: 400 deputati più 200 senatori oltre ai 6 a vita. Il primo atto di Montecitorio e Palazzo Madama sarà l’elezione dei presidenti delle rispettive Aule. Le due cariche preludono a un accordo diin quanto espressione di un’accordo di maggioranza. A questo punto tocca al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ...

fattoquotidiano : Il de profundis della sanità pubblica: in 10 anni chiusi 111 ospedali, tagliati 37mila posti letto. Medici a nuovo… - Antonio_Tajani : .@forza_italia è determinante per la vittoria del centrodestra e sarà determinante per la formazione del nuovo gove… - Agenzia_Ansa : Pnrr, guerra, manovra: i dossier per il nuovo governo. Sul tavolo l'emergenza gas. Presto Nadef e quinto decreto ar… - schluca : RT @l_angiolini: ora voglio subito: - Flat Tax 15% - Pensioni minime 1000 euro - Abolizione canone RAI e una dentiera! MA SUBITO! pri… - archeocola : @GiulioLoIacono @ASviSItalia Chissà se si farà ancora: il nuovo governo potrebbe non volere disabili in giro -