“Non è possibile”. Elezioni, immagini choc: è successo durante il voto a Ischia (Di lunedì 26 settembre 2022) Elezioni 2022 in Italia, il racconto di un elettore. Una disavventura raccontata a tutti attraverso il suo profilo Facebook. La storia è quella di Michele Schiano che insieme ad altri milioni di italiani si è recato alle urne per votare. E non si sarebbe recato in auto, in bicicletta oppure a piedi. Ecco cosa è successo: guardare per credere. Michele Schiano va a votare in canoa. Ebbene si, il racconto potrebbe sembrare surreale eppure è accaduto davvero. A riferirlo il diretto interessato attraverso il profilo social dove ha raccontato la sua disavventura nel giorno delle Elezioni. Leggi anche: Elezioni, choc al seggio: vota e crolla subito a terra: morto. Era stato il primo ad arrivare Michele Schiano va a votare in canoa: il racconto in diretta Il seggio Michele lo ha raggiunto ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 26 settembre 2022)2022 in Italia, il racconto di un elettore. Una disavventura raccontata a tutti attraverso il suo profilo Facebook. La storia è quella di Michele Schiano che insieme ad altri milioni di italiani si è recato alle urne per votare. E non si sarebbe recato in auto, in bicicletta oppure a piedi. Ecco cosa è: guardare per credere. Michele Schiano va a votare in canoa. Ebbene si, il racconto potrebbe sembrare surreale eppure è accaduto davvero. A riferirlo il diretto interessato attraverso il profilo social dove ha raccontato la sua disavventura nel giorno delle. Leggi anche:al seggio: vota e crolla subito a terra: morto. Era stato il primo ad arrivare Michele Schiano va a votare in canoa: il racconto in diretta Il seggio Michele lo ha raggiunto ...

