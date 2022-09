NFL 2022-2023 (3a settimana): ancora imbattuti Dolphins e Eagles, vincono Rams, Colts e Packers che passano a Tampa (Di lunedì 26 settembre 2022) La terza settimana della NFL 2022-2023 non è certo passata sotto silenzio. Anche se siamo solamente ad inizio stagione sono arrivate diverse conferme importanti, alcune sorprese notevoli e diversi match vibranti fino all’ultimo secondo. Nella AFC cadono a sorpresa i Kansas City Chiefs in casa degli Indianapolis Colts, mentre non si fermano i Miami Dolphins che piegano anche i Buffalo Bills, quindi i Baltimore Ravens passano in casa dei New England Patriots al termine di una sfida intensissima. Nella NFC, invece, prosegue il cammino indisturbato dei Philadelphia Eagles che dispongono a piacimento dei Washington Commanders, quindi importante successo dei Green Bay Packers in casa dei Tampa Bay Buccaneers; stesso discorso per i Los ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 settembre 2022) La terzadella NFLnon è certo passata sotto silenzio. Anche se siamo solamente ad inizio stagione sono arrivate diverse conferme importanti, alcune sorprese notevoli e diversi match vibranti fino all’ultimo secondo. Nella AFC cadono a sorpresa i Kansas City Chiefs in casa degli Indianapolis, mentre non si fermano i Miamiche piegano anche i Buffalo Bills, quindi i Baltimore Ravensin casa dei New England Patriots al termine di una sfida intensissima. Nella NFC, invece, prosegue il cammino indisturbato dei Philadelphiache dispongono a piacimento dei Washington Commanders, quindi importante successo dei Green Bayin casa deiBay Buccaneers; stesso discorso per i Los ...

