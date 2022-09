Nessuno spauracchio Meloni. Il voto visto dai mercati (Di lunedì 26 settembre 2022) Anche i mercati votano e, almeno per il momento, non è un voltafaccia. A poche ore dalla notte che potrebbe aver sancito l’arrivo di Giorgia Meloni a Palazzo Chigi, prima donna premier nella storia repubblicana, Borsa e spread accolgono con un certo zen la vittoria delle destre. Nessun terremoto, nessun colpo basso, nessun crollo. Almeno per il momento gli investitori che ogni anno prestano 400 miliardi di euro all’Italia non sembrano intenzionati a fare fagotto. Lo spread, tanto per cominciare, vero e proprio termometro del debito italiano, il terzo al mondo. In apertura di scambi, poco prima delle 9 il differenziale di rendimento tra i Btp e i Bund è salito a 237 punti base, rispetto alla chiusura a 233 di venerdì pomeriggio. Nel giorno dopo il voto per le elezioni politiche, rileva la piattaforma Mts per lo scambio sul debito, i ... Leggi su formiche (Di lunedì 26 settembre 2022) Anche ivotano e, almeno per il momento, non è un voltafaccia. A poche ore dalla notte che potrebbe aver sancito l’arrivo di Giorgiaa Palazzo Chigi, prima donna premier nella storia repubblicana, Borsa e spread accolgono con un certo zen la vittoria delle destre. Nessun terremoto, nessun colpo basso, nessun crollo. Almeno per il momento gli investitori che ogni anno prestano 400 miliardi di euro all’Italia non sembrano intenzionati a fare fagotto. Lo spread, tanto per cominciare, vero e proprio termometro del debito italiano, il terzo al mondo. In apertura di scambi, poco prima delle 9 il differenziale di rendimento tra i Btp e i Bund è salito a 237 punti base, rispetto alla chiusura a 233 di venerdì pomeriggio. Nel giorno dopo ilper le elezioni politiche, rileva la piattaforma Mts per lo scambio sul debito, i ...

