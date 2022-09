Monopattini elettrici, business in forte crescita. Ma sono amici o nemici dell’ambiente? (Di lunedì 26 settembre 2022) C’è chi li ama follemente e chi li odia visceralmente. Chi li usa dice che sono economici, veloci e pratici. Chi non li usa ne contesta la sicurezza e l’invasività. Di fatto, con casco (come vorrebbe per esempio il comune di Firenze) o senza, nel breve volgere di un paio di anni, i Monopattini elettrici sono diventati protagonisti indiscussi degli scenari urbani, rappresentando oramai, che siano di proprietà o in sharing, sempre più un elemento strutturale della mobilità all’interno delle nostre città. Secondo uno studio un monopattino di seconda generazione emette una quantità di CO2 per chilometro sei volte maggiore rispetto alla metropolitanaMa sono davvero un’alternativa ecologica e sostenibile come viene detto? A quanto pare non proprio. Secondo infatti uno studio condotto a Parigi, un monopattino ... Leggi su luce.lanazione (Di lunedì 26 settembre 2022) C’è chi li ama follemente e chi li odia visceralmente. Chi li usa dice cheeconomici, veloci e pratici. Chi non li usa ne contesta la sicurezza e l’invasività. Di fatto, con casco (come vorrebbe per esempio il comune di Firenze) o senza, nel breve volgere di un paio di anni, idiventati protagonisti indiscussi degli scenari urbani, rappresentando oramai, che siano di proprietà o in sharing, sempre più un elemento strutturale della mobilità all’interno delle nostre città. Secondo uno studio un monopattino di seconda generazione emette una quantità di CO2 per chilometro sei volte maggiore rispetto alla metropolitanaMadavvero un’alternativa ecologica e sostenibile come viene detto? A quanto pare non proprio. Secondo infatti uno studio condotto a Parigi, un monopattino ...

