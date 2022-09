Milan, Maldini: “Leao rinnoverà, siamo competitivi…” (Di lunedì 26 settembre 2022) Milan Maldini- Il Milan sta lavorando a Milanello, nonostante le numerose assenze legate agli infortuni e ai convocati in nazionale per la Nations League. Il direttore sportivo del Milan, Paolo Maldini, è stato intervistato al Festival Dello Sport di Trento, svolto in questo week-end. Il D.S dei Rossoneri ha parlato di tanti argomenti, legati soprattutto al rinnovo di Leao e allo Scudetto. Di seguito, l’intervista dell’ex difensore: Su Rafael Leao: “Oltre a Leao c’è qualche altra offerta che ho rifiutato? Sì, c’è un ‘non vi presentate neanche’. Theo? L’hai detto tu (ride, ndr). È un calciatore di altissimo livello. Ma non solo per lui, anche per altri. Se poi si presentano comunque dobbiamo vedere. Ma non necessitiamo di una cessione, ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 26 settembre 2022)- Ilsta lavorando aello, nonostante le numerose assenze legate agli infortuni e ai convocati in nazionale per la Nations League. Il direttore sportivo del, Paolo, è stato intervistato al Festival Dello Sport di Trento, svolto in questo week-end. Il D.S dei Rossoneri ha parlato di tanti argomenti, legati soprattutto al rinnovo die allo Scudetto. Di seguito, l’intervista dell’ex difensore: Su Rafael: “Oltre ac’è qualche altra offerta che ho rifiutato? Sì, c’è un ‘non vi presentate neanche’. Theo? L’hai detto tu (ride, ndr). È un calciatore di altissimo livello. Ma non solo per lui, anche per altri. Se poi si presentano comunque dobbiamo vedere. Ma non necessitiamo di una cessione, ...

AntoVitiello : #Maldini sul rinnovo di #Leao: 'Rafa è grato a noi e a me interessa quello che ci dice lui. Rafa capisce che il per… - GoalItalia : Maldini racconta l'episodio di Galliani e del rimprovero a Serra dopo Milan-Spezia: 'Ma come si permette?' ???? - AntoVitiello : ??Vivere solo di ricordi o creare qualcosa di nuovo? Alla vigilia del dibattito pubblico sullo stadio, sono signif… - LaSombraEnMilan : RT @AntoVitiello: ??Vivere solo di ricordi o creare qualcosa di nuovo? Alla vigilia del dibattito pubblico sullo stadio, sono significativ… - zazoomblog : Milan Maldini e Massara studiano un colpo a zero per la porta - #Milan #Maldini #Massara #studiano -