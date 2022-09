Michele Morrone e Khloé Kardashian, è nata una (strana) coppia? (Di lunedì 26 settembre 2022) Chiacchiere all'orecchio in prima fila alla sfilata di Dolce&Gabbana. Una foto abbracciati nel backstage. Ed è subito sogno. Quello dei fan delle due star mondiali, che vogliono immaginare un romantico flirt tra i due. Come suol dirsi: se son rose… Leggi su vanityfair (Di lunedì 26 settembre 2022) Chiacchiere all'orecchio in prima fila alla sfilata di Dolce&Gabbana. Una foto abbracciati nel backstage. Ed è subito sogno. Quello dei fan delle due star mondiali, che vogliono immaginare un romantico flirt tra i due. Come suol dirsi: se son rose…

ZeljkoColic11 : @izzetta magari....io e Michele Morrone unica cosa che abbiamo in comune è l'altezza..?? - tiramna : comunque vorrei dire al signor michele morrone di lasciare stare khloe kardashian, grazie - wintergiiirlll : So che non c’entra niente con il disastro che sta accadendo in Italia ma che ci fa Michele Morrone con Khloe Kardashian - emafalcom : RT @qaranoie: khloe kardashian che parla con michele morrone il multiverso è un concetto di cui sappiamo spaventosamente poco - emafalcom : RT @gentilmenteio: @khloekardashian mettiti con Michele Morrone, trasferisciti in Italia e conduci striscia la notizia queen #thekardashians -