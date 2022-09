Meloni | Questo è il tempo della responsabilità | questa un notte di orgoglio e riscatto

(Di lunedì 26 settembre 2022) AGI - Alla fine cita San Francesco, ma all'inizio chiarisce che "l'indicazione degli italiani è molto chiara". È un'indicazione "per un governo di centrodestra a guida FdI", così la leader FdI 'chiama' Palazzo Chigi. Lo fa ringraziando gli alleati, lo fa dicendo cheè anche ladell'e del"di chi non c'è più e avrebbe meritato di vedere". Ma lo fa anche avvertendo, e assicurando, che "se vuoi entrare nella storia devi capire le". Quella di "governare per tutti gli italiani", sottolinea. Oggi puoi contribuire a scrivere la storia pic.twitter.com/6u3sKvjJSo — Giorgia? (@Giorgia) September 25, 2022 "La situazione nella quale versano l'Italia e l'Ue - osserva ...

Permotivo laavvierà subito colloqui con Draghi chiedendogli collaborazione per scrivere di fatto a quattro mani la bozza di documento per evitare di finire in esercizio provvisorio.... ndr) verrà dopo un vertice di Berlusconi, Salvini ee con il presidente della Repubblica ...questa legge elettorale la destra è maggioranza in Parlamento ma non è maggioranza nel Paese e...Le prime elezioni politiche della storia repubblicana a settembre danno il centrodestra al 43,8% contro il 25,8% del centrosinistra. “Il fatto ...Primo intervento di Giorgia Meloni dopo il voto: "Questo è il tempo della responsabilità. Il governo sarà per tutti gli italiani" ...