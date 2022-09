Meloni | ingerenza della premier francese | “Vigileremo sull’aborto”

(Di lunedì 26 settembre 2022) Ne parlavamo già ieri notte, nella lunga diretta che abbiamo fatto sul sito nicolaporro.it: preparatevi alle urla isteriche di progressisti disperati, di radical chic alle corde, di una sinistra internazionale totalmente a pezzi. Bene, a poche ore dall’exploit incredibile di Giorgia, la realtà sembra rispecchiare esattamente quello che avevamo predetto. Le reazioni internazionali Non solo perché quotidiani come El Pais, oppure emittenti quali la Bbc e la Cnn, stanno intitolando le proprie aperture con le formule di “estrema destra”, “ultradestra” o di “terremoto politico”; ma perché è iniziata la solita e prevedibile criminalizzazione, da parte dei leader politicisinistra europea, contro la destra. Proprio sotto quest’ultimo profilo, laBorne ha già ammonito la prima futura donna italiana ...

All'estero il voto in Italia è percepito come una svolta e probabilmente capito meglio di quello indecifrabile del 2018, perché, allora, indecifrabile era il Movimento 5 Stelle (di G. Gramaglia) ...La situazione economica ereditata dall'amministrazione Draghi è pesante ed è il primo banco di prova per Giorgia Meloni ...