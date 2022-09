Marco Liorni non trattiene l’emozione, il ricordo in diretta arriva grazie a lei (Di lunedì 26 settembre 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Il famoso e stimato conduttore tv Marco Liorni non riesce a trattenere l’emozione e la commozione per un artista. Il ricordo è arrivato in diretta grazie all’entrata in studio di un’ospite. È i presentatori televisivi più seguiti dal pubblico, grazie al suo carattere pacato e genuino si è fatto apprezzare da tanti. A catturare però Leggi su youmovies (Di lunedì 26 settembre 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Il famoso e stimato conduttore tvnon riesce a tratteneree la commozione per un artista. Ilto inall’entrata in studio di un’ospite. È i presentatori televisivi più seguiti dal pubblico,al suo carattere pacato e genuino si è fatto apprezzare da tanti. A catturare però

thatsalelevine : voi siete vecchi ma siete così vecchi da ricordarvi quando marco liorni era l'inviato di barbara d'urso sul tappeto… - DenyKo2 : Quanto mi piace questo programma, poi Marco Liorni è troppo bravo. Perché non lo fanno durare un anno? È molto più… - zazoomblog : Reazione a Catena settima vittoria per le Tre e un Quarto: gli elogi di Marco Liorni - #Reazione #Catena #settima… - infoitcultura : Ascolti TV 24 settembre 2022, Marco Liorni in calo e le campionesse sbagliano 'ditta' - FortunatoBille : RT @ElenCaSc: #reazioneacatena Contento di aver indovinato Marco Liorni -