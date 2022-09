Maratone elettorali | gli ascolti premiano Rai 1 con Bruno Vespa | dietro Mentana

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 26 settembre 2022) Una serata all’insegna delle lunghequella di ieri, dopo che alle 22 si sono chiusi i seggi. In attesa di conoscere i risultati delle elezioni, il pubblico, nella serata del 25 settembre 2022 ha potuto informarsi su più canali. Acome sempre il compito di iniziare su Rai 1 la lunga maratona per poi cedere la linea al Tg1 andato avanti con una edizione speciale nella notte. E’ Rai 1 la rete più vista nella serata dedicata ai risultatiin tempo reale. Lo speciale Porta a Porta conè stato visto, fino alle 2 circa da una media di 1.888.000 spettatori pari ad uno share del 18.7%. A seguire poi il Tg1 con edizione speciale che ha mantenuto la stessa media in share. Rai 1 quindi è stata la rete più vista tra prima e ...