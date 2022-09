L'Italia sceglie il centrodestra, Fratelli d'Italia primo partito (Di lunedì 26 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – Il centrodestra vince le elezioni politiche. Quando mancano poche centinaia di sezioni da scrutinare, la coalizione guidata da Fratelli d'Italia incassa il 43,9% dei consensi alla Camera e il 44,1% al Senato, con Fratelli d'Italia oltre il 26%. La Lega si attesta intorno all'8.8%, tallonata a poca distanza da Forza Italia (8,2%).Il Centrosinistra si ferma invece al 26%, con il partito Democratico intorno al 19%.Il Movimento Cinque Stelle rimonta rispetto ai sondaggi di un mese fa, raccoglie il 15% e sfonda al Sud. Tiene il Terzo Polo: la lista unica Azione-Italia Viva ottiene il 7,7%.Per Giorgia Meloni “gli Italiani hanno scelto un ... Leggi su iltempo (Di lunedì 26 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – Ilvince le elezioni politiche. Quando mancano poche centinaia di sezioni da scrutinare, la coalizione guidata dad'incassa il 43,9% dei consensi alla Camera e il 44,1% al Senato, cond'oltre il 26%. La Lega si attesta intorno all'8.8%, tallonata a poca distanza da Forza(8,2%).Il Centrosinistra si ferma invece al 26%, con ilDemocratico intorno al 19%.Il Movimento Cinque Stelle rimonta rispetto ai sondaggi di un mese fa, raccoglie il 15% e sfonda al Sud. Tiene il Terzo Polo: la lista unica Azione-Viva ottiene il 7,7%.Per Giorgia Meloni “glini hanno scelto un ...

