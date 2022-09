“Lei è la mia metà”. Chi è la sorella Giorgia Meloni. Arianna, mamma di due bimbe e un marito famoso (Di lunedì 26 settembre 2022) Il centrodestra vince le elezioni, ma soprattutto vince Giorgia Meloni: a spoglio ancora in corso la coalizione si attesta al 44% con Fratelli d’Italia oltre il 26%, la Lega che crolla al 9% e Forza Italia all’8%. Il centrosinistra non arriva al 27%: il Pd è sotto il 20%, Alleanza Verdi e Sinistra supera la soglia del 3%, obiettivo che non raggiungono +Europa e Impegno Civico di Luigi Di Maio che non arriva neppure all’1%. A congratularsi la sorella di Giorgia Meloni. Arianna Meloni ha scritto un lungo post su Facebook in cui ha ripercorso il lungo cammino della sorella. “Se solo sapessero l’ansia che hai provato, come quella prima volta a Porta a Porta. “Le notti passate in bianco a studiare. I silenzi e le angosce, spesso insieme, per capire, ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 26 settembre 2022) Il centrodestra vince le elezioni, ma soprattutto vince: a spoglio ancora in corso la coalizione si attesta al 44% con Fratelli d’Italia oltre il 26%, la Lega che crolla al 9% e Forza Italia all’8%. Il centrosinistra non arriva al 27%: il Pd è sotto il 20%, Alleanza Verdi e Sinistra supera la soglia del 3%, obiettivo che non raggiungono +Europa e Impegno Civico di Luigi Di Maio che non arriva neppure all’1%. A congratularsi ladiha scritto un lungo post su Facebook in cui ha ripercorso il lungo cammino della. “Se solo sapessero l’ansia che hai provato, come quella prima volta a Porta a Porta. “Le notti passate in bianco a studiare. I silenzi e le angosce, spesso insieme, per capire, ...

