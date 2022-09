Kulusevski: “Da Juventus a Tottenham è cambiato il mondo. Grande differenza tra Allegri e Conte” (Di lunedì 26 settembre 2022) “Onestamente c’è davvero tanta differenza tra Allegri e Conte. Non voglio dire che uno sia meglio dell’altro, perché li rispetto entrambi, ma il lavoro e l’idea di calcio sono completamente diversi. Al Tottenham, come ho già detto, si fatica molto di più in palestra e i risultati si vedono. Posso dire che dalla Juve al Tottenham mi è cambiato il mondo. Non ho mai conosciuto nella mia vita, anche fuori dal calcio, una persona motivata come Antonio Conte. Uno così, quando ti parla, ti entra per forza nel cuore”. Queste le parole di Dejan Kulusevski in un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport. L’attaccante svedese è approdato lo scorso gennaio agli Spurs, dopo la negativa esperienza alla Juventus, e in ... Leggi su sportface (Di lunedì 26 settembre 2022) “Onestamente c’è davvero tantatra. Non voglio dire che uno sia meglio dell’altro, perché li rispetto entrambi, ma il lavoro e l’idea di calcio sono completamente diversi. Al, come ho già detto, si fatica molto di più in palestra e i risultati si vedono. Posso dire che dalla Juve almi èil. Non ho mai conosciuto nella mia vita, anche fuori dal calcio, una persona motivata come Antonio. Uno così, quando ti parla, ti entra per forza nel cuore”. Queste le parole di Dejanin un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport. L’attaccante svedese è approdato lo scorso gennaio agli Spurs, dopo la negativa esperienza alla, e in ...

juve_grecchi : RT @NicoSchira: Dejan #Kulusevski senza filtri alla Gazzetta: “Al #Tottenham lavoriamo molto di più in palestra. #Conte e #Allegri hanno id… - ZonaBianconeri : RT @sportface2016: #Kulusevski: 'Da #Juventus a #Tottenham è cambiato il mondo. C'è grande differenza tra #Allegri e #Conte, non ho mai con… - sportface2016 : #Kulusevski: 'Da #Juventus a #Tottenham è cambiato il mondo. C'è grande differenza tra #Allegri e #Conte, non ho ma… - SimoneBrucciani : @paolorossi1965 I giornalisti sanno fare il loro lavoro, cavalcare l’onda mediatica. Kulusevski ha sofferto la pres… - lakakadonkey : RT @NicoSchira: Dejan #Kulusevski senza filtri alla Gazzetta: “Al #Tottenham lavoriamo molto di più in palestra. #Conte e #Allegri hanno id… -