Italia under 21, Colombo: "Devo segnare di più e fare anche gol brutti" (Di lunedì 26 settembre 2022) Lorenzo Colombo, attaccante del Lecce e della Nazionale under 21 azzurra, è andato in rete nella partita odierna degli azzurrini contro il Giappone. Queste le sue parole a fine partita ai microfoni di Rai Sport: "Per noi attaccanti è sempre bello segnare, abbiamo fatto una buona prestazione contro una squadra organizzata. Siamo pronti per il nostro cammino futuro e per il nostro Europeo. C'è tempo e stiamo lavorando bene". Interessante anche il commento sull'intensità, un tassello sul quale la squadra di Nicolato deve lavorare: "Si è alzata l'asticella e il ritmo, abbiamo giocato contro squadra che fanno dell'intensità i loro punti di forza. Agli Europei di giugno bisogna andare forte". Infine, un commento sulle proprie prestazioni: "Sto lavorando molto. Ma Devo iniziare anche a ...

