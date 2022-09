Inghilterra-Germania stasera in tv: orario, diretta tv e streaming Nations League 2022/2023 (Di lunedì 26 settembre 2022) L’orario e le indicazioni per vedere in diretta Inghilterra-Germania, match valido per la sesta e ultima giornata della fase a gironi della Nations League 2022/2023. A sfidarsi sono due formazioni che di fatto non hanno nulla da chiedere alla competizione: dopo la sconfitta contro l’Ungheria, infatti, i tedeschi non possono più vincere il girone, mentre la nazionale di Southgate è addirittura retrocessa. Calcio d’inizio a alle ore 20.45 di lunedì 26 settembre, con la partita che verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport, oltre che in streaming su Sky Go. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 26 settembre 2022) L’e le indicazioni per vedere in, match valido per la sesta e ultima giornata della fase a gironi della. A sfidarsi sono due formazioni che di fatto non hanno nulla da chiedere alla competizione: dopo la sconfitta contro l’Ungheria, infatti, i tedeschi non possono più vincere il girone, mentre la nazionale di Southgate è addirittura retrocessa. Calcio d’inizio a alle ore 20.45 di lunedì 26 settembre, con la partita che verrà trasmessa intv su Sky Sport, oltre che insu Sky Go. SportFace.

