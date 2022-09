Il voto nel Cilento: Pierro batte Cascone e Vassallo (Di lunedì 26 settembre 2022) di Arturo Calabrese A spoglio ancora in corso e al momento di chiudere il giornale, il centrodestra si sta aggiudicando l’uninominale del Cilento. Campania 2 U07 – Eboli, questo il nome completo del completo, sta andando al candidato in quota Lega Attilio Pierro che a questo punto si sta preparando a lasciare il consiglio regionale della Campania. La coalizione di centrodestra si attesta poco oltre il 44%, un dato che pare ormai scontato e si va avanti solo per capire chi sia il secondo al traguardo. Il centrosinistra con candidato Luca Cascone recupera nella notte e si ferma poco sotto al 27%, mentre Dario Vassallo del Movimento 5 Stelle al 20%. Il Terzo Polo, realtà nata dalla fusione tra Azione di Carlo Calenda e Italia Viva di Matteo Renzi, si ferma al 4%. Non superano lo sbarramento gli altri partiti. Unione ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 26 settembre 2022) di Arturo Calabrese A spoglio ancora in corso e al momento di chiudere il giornale, il centrodestra si sta aggiudicando l’uninominale del. Campania 2 U07 – Eboli, questo il nome completo del completo, sta andando al candidato in quota Lega Attilioche a questo punto si sta preparando a lasciare il consiglio regionale della Campania. La coalizione di centrodestra si attesta poco oltre il 44%, un dato che pare ormai scontato e si va avanti solo per capire chi sia il secondo al traguardo. Il centrosinistra con candidato Lucarecupera nella notte e si ferma poco sotto al 27%, mentre Dariodel Movimento 5 Stelle al 20%. Il Terzo Polo, realtà nata dalla fusione tra Azione di Carlo Calenda e Italia Viva di Matteo Renzi, si ferma al 4%. Non superano lo sbarramento gli altri partiti. Unione ...

